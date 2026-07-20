HomeEsports World Cup 2026: Det fransk-amerikanske laget Team Vitality ble kåret til mester i MLBB Women’ International

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Med tanke på de mange store og profilerte finalene som fant sted under Esports World Cup i helgen, kan det hende du gikk glipp av Mobile Legends Bang Bang Women's International 2026. Dette er et av de mindre arrangementene under den større festivalen, da det kun deltok 16 lag og premiepotten var på totalt 500 000 dollar, men det var likevel en finale med viktige konsekvenser.

Etter en intens utslagsrunde slo den franske hjemmeorganisasjonen Team Vitality til slutt Natus Vincere i den store finalen med 4–2, og dette resultatet er også avgjørende for klubbmesterskapet i denne tidlige fasen av turneringen.

Begge organisasjonene ligger for øyeblikket i toppen av det overordnede klubbmesterskapet, med NAVI på førsteplass og 350 poeng foran Team Vitality på andreplass, som igjen har 300 poengs forsprang på AG.AL International på tredjeplass. Poengene fordeler seg slik, hovedsakelig fordi et lag får 1 000 poeng for en turneringsseier og deretter en håndfull andre poeng for gode plasseringer lenger ned på tabellen, der NAVI nå har en seier og en andreplass på kontoen, mens Team Vitality har oppnådd gode resultater både i Valorant og Fatal Fury: City of the Wolves samt denne MLBB-seieren.

Med tre finaler planlagt for den kommende helgen, er spørsmålet om noen av lagene vil beholde sin plass i tabellen ved denne tiden neste uke.