Homeland Security sier at de vil fortsette å bruke spillbilder som inspirasjon til innlegg på sosiale medier

I lengre tid har ulike deler av den amerikanske presidentadministrasjonen brukt enten KI-tjenester til å generere raske memes, eller eksisterende popkulturelle bilder for enten å signalisere styrken til sittende president Donald Trump, eller for å fremme den pågående kampen mot ulovlige innvandrere.

Nylig valgte de imidlertid ikke KI-genererte kunstverk, men brukte i stedet et bilde fra Halo: Combat Evolved, der de sammenlignet innvandrere med The Flood, den parasittiske arten som representerer den største eksistensielle trusselen mot menneskeheten i Halo-universet.

Journalisten Alyssa Mercante har nå mottatt en offisiell uttalelse fra Department of Homeland Security, som bekrefter at dette ikke er siste gang de henter inspirasjon fra videospill:

"Vi vil nå folk der de er med innhold de kan relatere seg til og forstå, enten det er Halo, Pokémon, Ringenes Herre eller et hvilket som helst annet medium. DHS er fortsatt laserfokusert på å skape oppmerksomhet rundt den flommen av kriminalitet som kriminelle illegale innvandrere har påført landet vårt. Vi gir oss ikke."

Når det er sagt, er det teknisk sett ulovlig å bruke et etablert varemerke til å fremme en bestemt politisk agenda uten eksplisitt tillatelse - men Microsoft har ennå ikke kommentert saken.