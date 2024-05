HQ

Det er over to tiår siden Homeworld 2 ble utgitt, så det er kanskje ikke så rart at Gearbox Publishing mener vi trenger en skikkelig introduksjon til denne svært klassiske og elskede serien.

Og det er akkurat det vi får i lanseringstraileren til Homeworld 3, som du kan sjekke ut nedenfor. Den byr på over to minutter med alt spillet har å by på, og gir nye fans en mulighet til å oppdage hva alt dette handler om. Hvis du vil vite mer om spillet kan anmeldelsen vår hjelpe.