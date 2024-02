Homeworld 3 har stort potensial etter å ha spilt litt

HQ

Homeworld 3 er rett rundt hjørnet, og i den forbindelse har en "War Games"-demo nylig blitt gjort tilgjengelig som en del av den nyeste Steam Next Fest. Det er en modus som kombinerer teambasert RTS og er inspirert av roguelike-spill. Selv om det bare er en liten del av spillet, inkluderer den en full tutorial, noe som gjør at vi gleder oss til å se hva "omfattende kampanjemodus" betyr.

Demoen er begrenset til bare fire kart, og du er avhengig av medspillere, som etter min erfaring ikke alltid er like dyktige. Du kan også velge å spille med venner, og det du oppnår i demoversjonen, overføres til det fullstendige spillet. Det er en stor motivasjonsfaktor for meg.

Spillet er utgitt av Gearbox og utviklet av Blackbird Interactive. Det siste spillet jeg husker fra dem er Hardspace: Shipbreaker, men Homeworld er uten tvil deres viktigste serie. Den startet opprinnelig med et spill utviklet av Relic Entertainment i 1999 og utgitt av Sierra Studios, som i min barndom var en garanti for kvalitetsunderholdning. Blackbird Homeworlds siste spill var en prequel til det opprinnelige spillet, bare for å øke forvirringen. Homeworld 3 Det nye spillet, derimot, gjør alt mer kronologisk og foregår etter alle de andre spillene. Ikke noe mer vinglete, tidskryssende greier. Til min store overraskelse er designdirektøren, musikkskaperen og hovedforfatteren (Marin Cirulis) den samme som i originalspillet, og det er ganske sprøtt å tenke på hvor mye kontinuitet dette, i hvert fall i teorien, gir.

Noen vil kanskje klage på at spillet, til tross for at det er pent, ikke utnytter det fulle moderne grafiske potensialet ved å bruke Unreal Engine 4 i stedet for den nye versjonen UE5 - men det er under ett år gammelt, og dataspill i denne skalaen tar tid å lage. Spillet har blitt forsinket flere ganger nå, så vi håper at vi denne gangen kan holde oss til 13. mai. Når det er sagt, og dette er med forbehold om at det fullstendige spillet er vesentlig annerledes, er spillet ikke så krevende som ellers antydet. Jeg kjørte konstant med over 100 fps med et RTX 4080 i 4K, og det til tross for at det er ganske mange bevegelige elementer på skjermen samtidig, alt kan zoomes inn og ut, og kameraet kan til og med fly gjennom objekter (for eksempel asteroider) og zoome inn i oppbygde korridorer. Det er enormt overveldende rent visuelt de første gangene.

Selve spillet, i den svært begrensede modusen, er egentlig ganske enkelt. I et avansert sci-fi-miljø som er på høyden, men som har begynt å forvitre, må du samle ressurser, bygge en kampklar flåte, forske frem nye og bedre enheter og overleve mot angripende fiender. Nøkkelen her er omfanget. Du har 60 fly til rådighet, ikke enheter med X antall enheter i hver som du ofte er vant til, men 60 individuelle enheter, og det er bare i starten. Det å befinne seg i verdensrommet og bevege seg mellom massive asteroidebelter, gigantiske romskipskirkegårder og kunne bruke terrenget rundt til å gjemme seg bak i ekte Star Wars -stil er ganske imponerende, og det samme er lys-, skygge- og støveffektene som oppstår.

For å gjøre det hele litt enklere er det bare én ressurs å holde øye med, og innsamlingen av den er, om ikke helautomatisk, så i hvert fall nesten. Hvis du har spilt mye C&C, vil du kjenne igjen logikken og tilnærmingen, og det er nok en god idé, for den militære delen krever din fulle oppmerksomhet. Riktignok er det å bevege seg i tre dimensjoner noe helt annet enn du er vant til, og det krever litt øvelse. Etter å ha latt seg imponere av skalaen, detaljene og de lysbaserte refleksjonene og innsett at det er stor forskjell på fysikken i våpentypene, innser du også at det er viktig å bruke terrenget for å overleve og overraske fienden. Det er ganske mye mikromanagement involvert, og her kommer min eneste kritikk på toppen av en ellers god tutorial, og det er at "cancel move" og fri kamerakontroll begge er knyttet til høyre museknapp som standard, og det skaper bare en masse problemer i kritiske situasjoner - noe man først innser etter noen få spill.

Men ville jeg spilt dette nå, når kampanjen egentlig er ukjent? Ja, det ville jeg faktisk. Jeg håper virkelig at Blackbird opprettholder at kommende DLC er rettet mot co-op, slik at du kan nyte singleplayer uten å kjøpe ekstra innhold, samtidig som co-op har den ekstra fordelen at du virkelig føler at du er en av mange flåtekommandører som prøver å bevare sivilisasjonen.