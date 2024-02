Homeworld 3 lanseres nå 13. mai

HQ

Homeworld 3som var ventet å lanseres en gang denne måneden, får en (forhåpentligvis) siste utsettelse til mai i år. Nærmere bestemt blir den globale lanseringen av sci-fi-RTS-spillet 13. mai 2024.

De som har forhåndsbestilt for å få tidlig tilgang, vil kunne spille fra 10. mai. I et Steam-innlegg avslørte Blackbird Interactive at beslutningen om å utsette spillet i stor grad ble tatt for å gjøre de "siste justeringene som trengs for å levere på det kvalitetsnivået vi streber etter og dere fortjener."

"Det ville være en underdrivelse å si at dere som spillere har ventet tålmodig på denne neste delen, og det setter vi stor pris på. Vi vil fortsette å holde dere oppdatert om fremdriften vår."

Hvis du vil få en forsmak på Homeworld 3 før lanseringen i mai, kan du sjekke ut roguelike War Games-modusen frem til 12. februar.