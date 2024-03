Homeworld 3 skisserer store kampendringer og forbedringer av livskvaliteten i ny utvikleroppdatering

HQ

Homeworld 3 Steam Next Fest skal lanseres 13. mai, men i forkant av denne datoen fikk fansen muligheten til å sjekke ut spillet under Steam Next Fest-demoen. Blackbird Interactive har tatt med seg tilbakemeldingene fra demoen og jobber med å implementere dem før lanseringen.

Som det fremgår av en ny utvikleroppdatering, kommer vi til å se noen store endringer i HUD, kamp med mer i Homeworld 3, og du kan se endringene nedenfor:

Oppdateringer av kontrollene.





Alle tastebindinger kan nå bindes på nytt.



Økte bevegelses- og rotasjonshastigheten for standardkamerainnstillingene for en jevnere opplevelse.



Oppdatert det gamle kontrollskjemaet for å gjenskape Homeworld 2 Remastereds kontroller og tilbakemeldinger.



Mer spennende kamper.





Skipets treffpunkter er økt med 30 %.



Forbedret formasjoner slik at de er mer fordelaktige/strategisk verdifulle



Støttefregattpiloter helbreder nå vennligsinnede skip uten å bli instruert direkte, for økt autonomi



Klassisk angrep er tilbake.





Som i eldre Homeworld-titler kan skip nå angripe i én retning mens de beveger seg i en annen, noe som gir økt kampdybde.



Justeringer av brukergrensesnittet og livskvaliteten.





Spillere kan nå bruke en glidebryter til å justere HUD-skalaen i innstillingsmenyen.



NLIPS (Non-Linear Inverse Perspective Scrolling) er rettet for å sikre at spillerne fortsatt kan se og enkelt velge mindre skip som jagerfly, selv når de zoomer veldig langt ut.



Generelle balanseendringer i War Games.