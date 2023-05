Homeworld 3 utsatt til februar 2024

HQ

Vi har ikke hørt mye fra utviklerne hos Blackbird Interactive eller utgiverne hos Gearbox siden en ny forsinkelse utsatte lanseringen av Homeworld 3 til "første halvdel av 2023", så strategifans har enten ventet på en snarlig lansering eller en ny forsinkelse. Sistnevnte er det som har blitt virkelighet, og det er enda verre enn du tror.

Blackbird bekrefter at Homeworld 3 er forsinket til februar 2024. Det stemmer. Spillet som skulle lanseres innen fem uker blir utsatt åtte måneder. Da er det ganske passende at Homeworld 3 nå lanseres samme måned som Suicide Squad: Kill the Justice League, et annet spill som fikk en lang utsettelse like før planlagt lansering.