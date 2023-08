Homeworld 3: Vi har spilt begynnelsen

HQ

De fleste RTS-spill har en høy inngangsbarriere. Ofte er mengden av ting som skjer samtidig på skjermen nok til at det føles som om hodet ditt er i ferd med å eksplodere. Da jeg først satte meg ned for å spille Homeworld 3s opplæringsdel, følte jeg at jeg kom til å trenge å legge meg ned etter fem minutter.

Til å begynne med blir du bombardert, akkurat som moderskipet du prøver å forsvare. Ikke med missiler eller lasere, men med fakta om spillet, de 20 ulike kameramulighetene og mye mer. Etter noen minutter er det imidlertid ganske enkelt å finne rytmen, og i løpet av den timelange spilleøkten vi hadde, føltes det som om vi hadde fått med oss nok til å bli investert i denne elskede serien.

Vi fikk ikke dykket ned i historien på Homeworld 3 i denne økten, men fokuserte i stedet helt og holdent på War Games-samarbeidsmodus, som lar deg og opptil to venner ta noen utfordringer, tjene belønninger for hvert oppdrag du fullfører og bygge opp oppgraderingene dine til du møter en endelig sjef. Det er egentlig en blanding av RTS og roguelike, og det føles ikke bare som en god måte å komme i gang på uten å kaste en masse historie på deg, men det vil også definitivt få deg til å fortsette å spille når du har slått spillets historiemodus.

Hvis du liker romfartsstrategi, noe som minner om Stellaris, bør Homeworld 3 være noe for deg fra starten av. Jeg er ikke en av dem som vanligvis drar til galaksens ytterste avkroker for å få meg et kick, men jeg opplevde at spillet trakk meg inn i det ukjente, fjerne verdensrommet. Grafikken er god nok til å ha som skrivebordsbakgrunn, og jeg likte spesielt godt Homeworlds sci-fi-stil. Alt fra skipsdesignet til animasjonen når du går inn i hyperrommet, er unikt og gjør mye for å få deg til å føle at du ikke bare ser på at to store romskip sprenger hverandre i fillebiter, men at du faktisk prøver å forsvare hjemmet ditt eller befri en bestemt del av verdensrommet fra ondskap.

Skipene er ikke bare pene å se på, og når du har bygget opp nok ressurser, kan du utstyre deg selv med en armada. Hvert skip er unikt i måten det angriper og beveger seg på, fra det minste rekognoseringsfartøyet til de overmektige Beam Assault-fregattene. Du vil raskt bli vant til hvilke skip du vil ta med deg i kamp, enten det er de langsommere, klumpete skrottene eller de raske, vepselignende fartøyene. Alle har en funksjon, og for å holde deg i live bør du ha med deg litt av hvert.

Det er litt av en læringskurve i Homeworld 3, og selv om det kan være enkelt å lære seg, var det noen alternativer jeg lot være å bruke i løpet av spilletiden, fordi de virket som en ormeboks jeg ikke ville åpne. Jeg kan altså ikke si at Homeworld 3 er et strategispill som kommer til å tiltrekke seg spillere som aldri har satt de tre bokstavene R, T og S sammen før, men det er en opplevelse som ser ut til å være verdt å se nærmere på for eksisterende fans av sjangeren. Enten du har spilt fra det første spillet eller bare vil ha et nytt sci-fi-univers å utforske, ser Homeworld 3 lovende ut akkurat nå. Om det kommer til å fortsette å være det, er uvisst, men hvis du liker å se på skip som eksploderer og alltid har ønsket deg din egen romarmada, kan det være verdt å få med seg.

