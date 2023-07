Homeworld Remastered Collection er nå gratis

HQ

Vi kan nok regne med at det var noen spillere der ute som trakk et skuffet sukk da det ble bekreftet at Homeworld 3 ville bli utsatt til 2024.

Noe som imidlertid kan være en liten lettelse, er at de to forgjengerne Homeworld og Homeworld 2, som begge er en del av den nåværende Homeworld Remastered Collection, for øyeblikket distribueres gratis via Epic Games Store, noe som også gir deg tilgang til Homeworld Remastered-flerspillerbetaen, som for øvrig også støtter kryssspill med Steam.

Blir det en gratis tur ut i verdensrommet i helgen?