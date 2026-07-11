Homokrysset ble nektet både i Tyrkia og Egypt

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Scarlet Lady har nylig vært i nyhetsbildet flere steder. Det er et homokryssningsskip som skulle legge til kai i en tyrkisk havn tidligere denne uken, men som fikk beskjed om at det ikke var velkommen på grunn av «grupper kjent for atferd som ikke samsvarer med samfunnsstrukturen og våre moralske verdier».

Dette fikk arrangøren, Atlantis Events, til å lete etter en ny destinasjon og sette kursen mot Alexandria i Egypt. Men... homokrysset var ikke velkommen der heller, og selskapet skrev i en uttalelse (via The Guardian):

«Vær klar over at både teamene hos Atlantis og Virgin Voyages jobbet utrettelig for å gjøre dette anløpet i Alexandria mulig. Denne nyheten kom som en overraskelse for oss alle, og vi er like skuffet som dere.»

Dette er selvfølgelig et stort tilbakeslag, ettersom folk hadde regnet med å oppleve Egypts fantastiske attraksjoner, og arrangøren uttrykker beklagelse og påpeker at dette er et tegn på at LGBTQ-rettighetene for tiden er på tilbakegang. Skipet skal nå i stedet seile til Kreta, og hva som skjer etter det gjenstår å se.