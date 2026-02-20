Honda bryter tausheten etter at Fernando Alonsos bil måtte stoppe under F1-test

HQ

Honda har kommet med en uttalelse etter den katastrofale tekniske feilen som rammet Aston Martins AMR26, da Fernando Alonso kjørte tekniske tester i Bahrain. I en melding sendt fredag morgen innrømmer Honda at Fernando Alonsos bil hadde et "batterirelatert problem".

Ifølge Aston Martin på torsdag stoppet Alonso bilen som en forholdsregel. Problemet hadde ingenting med Adrian Neweys design å gjøre, og Alonso sa at han "ikke er i tvil" om at de har det beste chassiset. "På chassiset er det ingen tvil, vi har det beste med oss. Etter mer enn 30 år med Adrian Newey som dominerende i sporten, tror jeg ingen vil tvile på at vi kommer til å finne en måte å ha den beste bilen på til slutt.

Når det gjelder kraftenheten, må vi vente og se når vi får ut all ytelsen, hvor vi er og hva som mangler, og så jobbe hardt, sa Alonso (via Formula1.com).

På grunn av problemene med batteriet, vil Honda gjennomføre benchmark-simuleringer for HRC Sakura, bilens kraftenhet. Lance Stroll vil ta rattet i dag, men "dagens plan vil være begrenset og kun bestå av korte stints".