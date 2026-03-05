Honda gjør Aston Martins biler farlige for førerne: Risiko for permanente nerveskader, advarer Newey

HQ

Aston Martins mareritt med Honda har vært godt dokumentert, men det er enda verre enn det så ut til. De Honda-motoriserte bilene er ikke bare tregere og upålitelige, men også farlige for førerne på grunn av vibrasjoner i chassiset, noe som setter Fernando Alonso og Lance Strolls hender i fare.

Adrian Newey, Aston Martins teamsjef, uttalte seg like før sesongens første Grand Prix i Australia, og han er forberedt på det verste: Det ser ut til at førerne ikke kan kjøre mer enn 15 eller 25 runder uten å risikere å skade nervene i hendene permanent, på grunn av vibrasjonene i chassiset. Vibrasjonene i Honda-motoren forårsaker problemer med driftssikkerheten (feil på batteriene og til og med speil og baklys som faller av), men enda viktigere er det at de utgjør en risiko for førerne Fernando Alonso og Lance Stroll.

"Det mye større problemet er at vibrasjonene til syvende og sist overføres til førerens fingre. Så Fernando mener at han ikke kan kjøre mer enn 25 runder i strekk før han risikerer permanente nerveskader i hendene. Lance er av den oppfatning at han ikke kan kjøre mer enn 15 runder før den terskelen er nådd", sier Newey (via BBC).

Honda har lagt til noen mottiltak for å stoppe vibrasjoner, men ifølge Koji Watanabe vil de først vite om de fungerer når bilene begynner å kjøre igjen på fredag. Og Alonso sa at "hvis vi kjempet om seieren, kan vi kjøre tre timer i bilen, la oss være tydelige. Men det er definitivt noe som er uvanlig, det burde ikke være der", og ba om en løsning fordi han ikke vet hvilke konsekvenser det vil få hvis han fortsetter å gjøre det i flere måneder.

Adrian Newey har allerede advart om at det vil være svært begrenset hvor mange runder de kan kjøre før problemet er løst, men det virker klart at Fernando Alonso må vente før han virkelig kan begynne å kjempe om løpsseire... kanskje til og med løpsavslutninger.