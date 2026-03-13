Honda kansellerer de fleste kommende elbiler på grunn av markedsforholdene

HQ

Honda har brått trukket ut støpselet på flere store elektriske modeller, inkludert den kommende Acura RSX, som en del av en bredere revurdering av sin EV-strategi, dette har Honda selv kunngjort i en pressemelding.

Selskapet bekreftet at de har stoppet utviklingen av tre planlagte modeller; Honda 0 SUV, Honda 0 Saloon og den Acura-merkede RSX crossoveren. Bilene var opprinnelig ment å være gallionsfigurer for Hondas neste generasjon av interne elbiler.

Alle tre modellene var forventet å ankomme viktige markeder i år, og skulle ha blitt bygget ved Hondas produksjonssenter for elbiler i Ohio.

Kanselleringen kommer som Honda står overfor økende økonomisk press og et tregere salg, spesielt i USA. Selskapet erkjenner også at elbilmerkene i Kina, som er i rask utvikling, beveger seg raskere med programvarefokuserte kjøretøy og kortere utviklingssykluser.

Avgjørelsen kan føre til massive økonomiske tap, og estimater antyder at omstruktureringen kan koste selskapet milliarder av dollar.

Hondas "0 Series"-plattform var designet som en ren elbilarkitektur utviklet helt internt, i motsetning til tidligere elektriske modeller som Honda Prologue, som ble skapt i samarbeid med General Motors.