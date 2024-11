Honda viser frem første titt på sin elektriske sportssykkel EV Fun Concept

HQ

Honda ser ikke bare på elbiler som fremtiden for sin bilindustri, men leker også med tanken på mange forskjellige elsykler. Teknologigiganten har presentert et glimt av noen forskjellige elsykkelmodeller, der den ene er deres første forsøk på elektriske sportssykler, og den ser ut som noe du ville sett i en Mission: Impossible eller en stor actionfilm.

Sykkelen er kjent som EV Fun Concept, og hevder å tilby en "ny følelse av stille kjøring og en emosjonell følelse som er unik for elektriske motorsykler." Den sies å ha et batteri som er kompatibelt med Hondas CCS2-hurtiglader og har en rekkevidde på over 100 km, noe som gjør den ideell for dem som er ute etter en mer sporty og uformell sykkel for å komme seg fra punkt A til punkt B.

Den andre modellen er en mer funksjonell enhet som kalles EV Urban Concept. Den hevdes å ha en "sofistikert styling, intuitivt menneske-maskin-grensesnitt (HMI) og nye opplevelser skapt av sammensmeltingen av programvare og maskinvare." Denne sykkelen er designet for å gjøre opplevelsen av el-sykler mer tilgjengelig og tilgjengelig for et bredere publikum.

Det er uklart når eller om noen av syklene vil bli lansert for publikum, siden dette er konseptmodeller, men det viser definitivt en interessant fremtid for el-sykler.

