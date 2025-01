Honda viser frem to prototyper av 0-serien under CES

HQ

Selv om det ofte er mer tradisjonelle teknologiske nyvinninger som står i sentrum på CES, bruker bilprodusentene ofte messen i Las Vegas til å avsløre noen nye, overraskende ideer. For Honda inkluderer dette to nye prototypmodeller som regnes som Honda 0 Saloon og Honda 0 SUV.

Begge bilene inngår i 0 Series -serien og skal tjene som et eksempel på hva som til slutt vil komme på veiene fra 2026. De vil inneholde en rekke avanserte elementer og systemer, inkludert forbedret automatisert kjøring og et nytt operativsystem for kjøretøyet, kjent som ASIMO OS.

Ser vi først på Honda 0 Saloon, har denne en lav høyde og en sporty styling og et interiør som er ment å være mer romslig enn forventet. Den blir flaggskipmodellen i serien, en ren elbil, og skal etter planen komme til de nordamerikanske markedene først, før den lanseres globalt etterpå, inkludert Europa og Japan.

Honda 0 SUV er derimot ment å ligne en mellomstor SUV, også med et stort interiør. For å hjelpe den med å nå sitt mål som en SUV, bruker den 3D-gyrosensorer for å sikre at bilen kan erobre en rekke terreng og veidekker, og i likhet med Saloon, vil den komme til Nord-Amerika først, og deretter få en bredere lansering etterpå.

Dette er en annonse:

Honda forteller kort om ASIMO OS, og forklarer hvordan det vil forbedre kjøreopplevelsen ved å legge til "Som en programvareplattform vil ASIMO OS brukes til integrert styring av elektroniske kontrollenheter (ECU-er) for kjøretøysystemer som automatisert kjøring/avanserte førerassistansesystemer (AD/ADAS) og infotainmentsystemet (IVI) i kjøretøyet."

De nøyaktige lanseringsdatoene for disse Honda 0 Series modellene er ennå ikke bekreftet, og det er heller ikke prisene.

Dette er en annonse: