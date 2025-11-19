Honeycombs nye Echo Aviation-kontroller ser vill ut

HQ

Honeycomb Aeronautical fortsetter å lage lommebokvennlige kontrollere for aspirerende piloter, og med Echo Aviation Controller har de virkelig tatt sikte på det mer uformelle publikummet. Den genuint smarte kontrolleren ser ikke ut som noe annet på markedet, og kombinerer en tradisjonell gamepad med alle slags flysim-spesifikke brytere og spaker.

Honeycomb har på en eller annen måte klart å presse inn alle slags kontroller for å trimme motorer, styre gassen eller finjustere andre cockpitsystemer. Galskap? Ja, absolutt. Men samtidig er det vanskelig å ikke bli nysgjerrig på å prøve det ut.

Echo Aviation kan kobles til en PC via USB-C eller ved hjelp av den medfølgende trådløse donglen. Echo Aviation støtter naturligvis alle de populære spillene som Microsoft Flight Simulator, og virker rettet mot de som ønsker en mer autentisk opplevelse, uten å måtte investere i en samling av åk, kvadranter eller pedaler.

Echo Aviation Controller lanseres i desember og kommer med en prislapp på 150 dollar, noe som definitivt virker ganske rimelig og uten tvil vil heve opplevelsen utover det du kan få fra en tradisjonell kontroller.

Er du fristet?