Hong Kong beordrer dommerledet gransking etter brann som tar livet av 156 mennesker

Hongkongs leder kunngjorde tirsdag at en dommerledet komité skal etterforske den dødeligste brannen i byen på flere tiår, der minst 156 mennesker omkom i boligkomplekset Wang Fuk Court. Komiteen skal også se nærmere på tilsynet med bygningsrenovering som kan ha bidratt til katastrofen.

Politiet har arrestert personer

Politiet har arrestert 15 personer mistenkt for uaktsomt drap og 12 i en korrupsjonsetterforskning. Myndighetene har pekt på at dårlig plastnett og skumisolasjon som ble brukt i forbindelse med renoveringen, var faktorer som bidro til brannen, som spredte seg raskt gjennom sju av de åtte tårnene. Rundt 30 beboere er fortsatt savnet.

Etterforskerne har nesten fullført søkene

Etterforskerne har nesten fullført gjennomsøket av de skadede tårnene, og har funnet ofre som er fanget i trappeoppganger og på hustak. Tusenvis av beboere har blitt flyttet til midlertidige boliger, og det holdes minnemarkeringer både lokalt og i utlandet. Myndighetene sier at de gjenstående undersøkelsene kan ta flere uker.

Administrerende direktør advarte mot å politisere tragedien

Administrerende direktør John Lee advarte mot å politisere tragedien og sa at alle som utnytter den, vil bli straffet. Menneskerettighetsgrupper har kritisert myndighetene for å ha fengslet personer som har reist spørsmål, og sier at slike handlinger undertrykker ansvarlighet.