Hong Kong går inn i tre dager med sorg etter dødelig leilighetsbrann

HQ

Hongkong gikk lørdag inn i en tre dager lang sørgeperiode etter leilighetsbrannen som etterlot seg minst 128 døde og hundrevis av savnede, i en av byens verste katastrofer på flere tiår.

Tre minutters stillhet utenfor regjeringens hovedkvarter, der kinesiske og Hongkong-flagg vaiet på halv stang. Beboere la ned blomster i nærheten av Wang Fuk Court, boligkomplekset som brant i mer enn 40 timer tidligere denne uken.

Myndighetene sier at omtrent 200 mennesker fortsatt er savnet, og at 89 lik fortsatt er uidentifiserte. Familier har flyttet mellom sykehus og identifikasjonssentre på jakt etter sine kjære. Hundrevis av mennesker som ble tvunget til å flykte fra hjemmene sine, er innkvartert på krisesentre.

Den uavhengige kommisjonen mot korrupsjon arresterte åtte personer på fredag, deriblant konsulenter og underleverandører av stillas, som ledd i en stadig mer omfattende etterforskning. Politiet hadde tidligere pågrepet tre menn på grunn av skumemballasje som var etterlatt på byggeplassen.