Hongkong forbereder seg på årets største tyfon i verden

I dag fikk vi nyheten om at supertyfonen Ragasa hadde truffet Filippinene og Taiwan. Nå får vi nyheten om at Hongkong har gått inn i en nesten total nedstengning når supertyfonen Ragasa, årets kraftigste storm, nærmer seg regionen. Skoler, forretninger og transporttjenester har blitt innstilt, mens supermarkeder har blitt tømt av innbyggere som forbereder seg på flere dager innendørs. Myndighetene i Sør-Kina beordret masseevakueringer og åpnet krisesentre mens kystprovinsene forberedte seg på ødeleggende vinder og stigende hav. Hongkongs observatorium advarte om stormflo på nivå med tidligere ødeleggende tyfoner, og oppfordret innbyggerne til å ta umiddelbare forholdsregler. Nabolandene Macao og Taiwan står også overfor store forstyrrelser mens syklonen fortsetter sin ferd over regionen. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer om dette via følgende lenke. Go!