Hongkongs brann: Dødstallene i boligtårnene stiger til 128, og redningsarbeidet er "nesten fullført"

Myndighetene i Hongkong opplyste fredag at dødstallet etter den voldsomme brannen i et boligkompleks i Tai Po har steget til 128, samtidig som brannmannskapene avsluttet redningsarbeidet med rundt 200 personer som fortsatt ikke er gjort rede for.

Myndighetene bekreftet at 108 lik hadde blitt hentet ut av boligkomplekset Wang Fuk Court, mens ytterligere 16 befant seg i sterkt skadede områder som brannmannskapene ennå ikke hadde fått tilgang til på grunn av ekstrem varme. Ytterligere fire ofre døde på sykehus. Ytterligere 79 personer, inkludert 11 brannmenn, ble skadet.

Ingen brannalarmer aktivert

Brannsjef Andy Yeung bekreftet at ingen brannalarmer ble utløst i noen av de åtte tårnene. "Vi vil iverksette tiltak mot de ansvarlige entreprenørene", sa han, og la til at trange korridorer og uoversiktlige enheter gjorde søket vanskelig. Temperaturen i deler av bygningen var fortsatt over 200 °C, noe som gjorde det vanskelig å komme seg inn i bygningen.

Brannen, som begynte onsdag ettermiddag, spredte seg raskt gjennom komplekset, som huser mer enn 4600 beboere, da stillaser av bambus, grønt nett og lettantennelig isopor i heisvinduene ga næring til brannen. Sikkerhetssekretær Chris Tang sa at etterforskerne tror at brannen startet i de nederste etasjene i Wang Cheong-tårnet, flyttet seg fra nettet til skummet og deretter inn i bygningen. Sterk vind og fallende rusk akselererte spredningen.

Advarte om dårlig praksis

Arbeidsdepartementet sa at byggentreprenøren gjentatte ganger hadde blitt advart om dårlig brannforebyggende praksis det siste året, selv om inspektørene tidligere hadde vurdert den generelle brannrisikoen som lav.

I løpet av fredagen ankom familier til et samfunnshus i nærheten av eiendommen for å identifisere ofrene. Mange sa at de fortsatt ikke var i stand til å få informasjon om savnede slektninger. "Jeg vil bare vite om foreldrene mine er i live eller døde", sa en av beboerne, Lau. "Hvis de er døde, vil jeg bare slutte å bekymre meg."

Etterforskning av brannårsaken

Utenlandske konsulater bistår i arbeidet med å identifisere de omkomne. En nettbasert app som dokumenterer savnede beboere, viser dusinvis av detaljerte rapporter, inkludert siste meldinger som ble sendt fra trappeoppganger og leiligheter etter hvert som brannen spredte seg.

Politiet og antikorrupsjonsmyndighetene etterforsker brannårsaken, og tre personer fra et byggefirma som var involvert i renoveringen av bygningen, er arrestert. Hendelsen har forsterket kravet om strengere regler for brannsikre materialer i bygg og anlegg. Redningsmannskapene sier at brannen nå er slukket, men det kan ta flere uker før man får full tilgang til kriminaltekniske undersøkelser mens bygningen kjøles ned.