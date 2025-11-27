Hongkongs dødeligste brann siden 1948: Dødstallene i boligtårnene stiger til 44, hundrevis er fortsatt savnet

HQ

Minst 44 mennesker har omkommet og nesten 300 er fortsatt savnet etter den voldsomme brannen som herjet i boligkomplekset Wang Fuk Court i Hongkong. Politiet sier at brannen kan ha spredd seg raskt på grunn av usikre materialer som ble brukt under pågående renoveringsarbeider, og kaller byggefirmaets handlinger " grovt uaktsomme."

Brannmannskapene har kjempet mot flammene i nesten en hel dag, og har slitt med å nå de øverste etasjene på grunn av intens varme og tykk røyk. Den tettpakkede bebyggelsen i Tai Po består av åtte boligtårn som huser mer enn 4600 mennesker.

Myndighetene sa at beskyttelsesnett, plastbelegg og skumforseglede vinduer (som alle var knyttet til renoveringen) kan ha bidratt til brannen. Politiet arresterte tre menn fra byggefirmaet, deriblant to direktører, mistenkt for uaktsomt drap. Politiet ransaket senere firmaets lokaler og beslagla dokumenter knyttet til eiendommen.

Torsdag morgen var brannen under kontroll i fire av de sju berørte blokkene, men flammene fortsatte å brenne i andre som var pakket inn i bambusstillaser. Den tradisjonelle stillasmetoden er for tiden under utfasing i Hongkong av sikkerhetsmessige årsaker.

En brannmann er blant de omkomne, og 45 personer er fortsatt i kritisk tilstand. Hongkongs leder John Lee sa at regjeringens prioriteringer er å slukke brannen, redde innesperrede innbyggere og støtte de overlevende. Rundt 279 mennesker er fortsatt ikke kontaktbare, og rundt 900 har søkt tilflukt i midlertidige tilfluktsrom. Dette er den dødeligste brannen i Hongkong siden 1948.

Beboerne beskrev panikk og usikkerhet da de flyktet fra hjemmene sine. Andre lette desperat etter savnede slektninger, og det sirkulerte lister på nettet for å finne dem som var savnet. Brannen har blitt sammenlignet med Grenfell Tower-brannen i London i 2017, noe som har ført til fornyet sinne over byggesikkerhet og kostnadsbesparende praksis.

Kinas president Xi Jinping oppfordret til en "altomfattende innsats" for å begrense brannen og minimere ytterligere tap. Det forventes at veistengninger, bussomlegginger og stengte skoler vil fortsette mens redningsarbeidet pågår. Tragedien skjer samtidig som Hongkong nærmer seg parlamentsvalget i begynnelsen av desember, noe som øker presset på myndighetene i en by som allerede er under press på grunn av skyhøye boligkostnader og sikkerhetsproblemer.