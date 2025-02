Hongkongs ledende pro-demokratiske parti forbereder seg på å oppløse seg i en tid med innstramminger

HQ

Hongkongs demokratiske parti, byens største pro-demokratiske parti, har kunngjort sine planer om å oppløse seg selv etter å ha blitt utsatt for mange års press fra Kinas stadig strengere kontroll. Partiet ble grunnlagt i 1994 og har lenge vært et symbol på motstanden mot Beijings økende innflytelse. Men strenge sikkerhetslover og en kontroversiell valgreform har ført til at partiet har blitt marginalisert.

Partileder Lo Kin-hei erkjente at situasjonen hadde blitt stadig vanskeligere de siste årene, noe som førte til beslutningen om å oppløse partiet. Dette grepet kommer etter at Borgerpartiet ble oppløst i 2023, og etter at flere partimedlemmer ble arrestert i henhold til strenge nasjonale sikkerhetslover, og noen flyktet i eksil.

Internasjonale stemmer, blant annet fra USA og Storbritannia, har fordømt inngrepet, mens lokale myndigheter forsvarer tiltakene med at de er nødvendige for å skape stabilitet. Foreløpig gjenstår det å se hvordan Hongkongs prodemokratiske bevegelse vil reagere på denne utviklingen.