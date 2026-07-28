Honkai: Nexus Anima Praktisk forhåndsvisning: Er et gacha-spill og et monsterkampspill en perfekt kombinasjon?

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Å fange små monstre og kjempe med dem ble selvfølgelig ekstremt populært takket være en serie med en gul mus som maskot, men det finnes naturligvis også andre som har prøvd seg på dette. Noen har hatt større suksess, som for eksempel Palworld, mens andre ikke har vært fullt så vellykkede, som for eksempel Temtem. Nå er det miHoYos tur til å prøve seg, da de forsøker å ta Honkai-serien i en litt annen retning, og vi har fått sjansen til å prøve spillet i en lukket betatest.

Spillet det er snakk om er « Honkai: Nexus Anima, som utspiller seg i det samme multiverset som de tidligere spillene («Honkai Impact 3rd» og « Honkai: Star Rail). De henger derfor løst sammen, men du trenger ikke å ha spilt noen av de andre spillene for å forstå dette. Imidlertid dukker karakterer fra de to tidligere spillene – som Blade fra Star Rail og Otto fra Impact 3rd – opp her. Jeg skal selvfølgelig ikke avsløre hvorfor de, og andre, er med her, men de spiller naturligvis en viktig rolle i spillet. Det ser imidlertid ut til at utviklerne fokuserer litt mer på Blade, siden han i stor grad er fremtredende i mye av pressematerialet.

Honkai våger seg inn i verdenen av monsterfangingsspill og gjør nok til å skille seg ut fra andre spill i sjangeren.

Helt fra starten av er Honkais DNA veldig tydelig, og hvis du har spilt noen av de andre spillene, vil du kjenne igjen spillmekanikken med en gang. Det er den samme typen «løp til denne stjernen på kartet for å gjøre det neste»-oppsett, den samme dialogen med karakterene, en lignende visuell stil og et nytt, men likevel kjent, miljø. De ulike monstrene, kjent som Anima, gir naturligvis spillet et søtere preg enn vi har sett før, men som du kanskje forventer, er dette ikke «My Little Pony» – skrekk og marerittaktige scener dukker opp ganske raskt. Så selv om det på overflaten kan virke som et litt mer barnevennlig spill, vil jeg ikke anbefale å la en femåring spille dette. Apropos det: Helt fra starten får vi muligheten til å fordele attributtpoeng på avatarens intelligens, karisma og styrke. I betatesten var det mulig å velge mellom tre forskjellige forhåndsinnstilte personlighetstyper. Blant disse var «Evil Genius», som har åtte (av maksimalt ti) i intelligens og to i de to andre egenskapene. Avhengig av hvordan karakterens poeng er fordelt, vil du oppleve at noen utfordringer er enklere og andre vanskeligere å overvinne, og de beste svarene i en samtale er kanskje ikke alltid tilgjengelige. I tillegg har noen samtaler en «Conditions Met»-markør, noe som betyr at karakterene husker valgene du har tatt. Jeg har imidlertid ikke kommet langt nok i spillet til å se hvor mye dette faktisk vil påvirke historien. Ellers er Nexus Anima akkurat det du forventer når det gjelder dialog: en betydelig mengde tekst. De sparer i hvert fall ikke på tastetrykkene når de skriver disse manusene. Så er det opp til deg om du virkelig vil sitte og lese hver eneste setning for å få mest mulig ut av spillet, eller om du heller vil hoppe over det meste for å fortsette å spille og kjempe.

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Noen karakterer dukker opp fra andre Honkai-spill. Blade er en av dem.

Kamper, ja. Hva ville et slikt spill være uten kamper? I motsetning til Pokémon er dette ikke turbasert, der du får velge hvert monsters angrep; i stedet er dette automatiske kamper der fokuset ligger på å bygge opp laget. Alle Anima har også sine egne typer (tenk på Gress, Vann, Ild og så videre, som i Pokémon) som er sterke mot og svake mot andre typer. Disse inkluderer skjønnhet, hat, minne og virkelighet. Hvis du plasserer flere monstre av samme type på slagmarken, vil dette gi en forsterkning. Monstrene har sine foretrukne posisjoner på slagmarken; Anima med langdistanseangrep plasseres naturligvis lengst unna motstanderne, mens monstre med skjold-effekter som fungerer som tanks selvfølgelig bør være i front for å absorbere motstandernes slag. Det eneste du kan kontrollere under kampene, er når følgesvennenes spesialevner brukes, så snart målerne deres er fylt opp. Dette er menneskelige karakterer som enten hjelper deg gjennom historien, eller som du har klart å trekke via spillets gacha-system. Vel, det ville ikke vært et miHoYo-spill uten gacha. Noe som selvfølgelig er kontroversielt – å måtte betale (med valuta i spillet eller ekte penger) for en sjanse til å få en bestemt karakter – men jeg tror de fleste spillere som er interessert i « Honkai: Nexus Anima allerede er forberedt på denne typen system. I stedet tror jeg det største stridspunktet vil være selve autokampsystemet.

Animaene er veldig søte, men noen bærer på mørkere hemmeligheter.

Når kampene mot ville Anima er over, får du sjansen til å fange dem ved å kaste spillets versjon av en Poké Ball. Akkurat som i den spillserien finnes det bedre verktøy som gir deg større sjanse til å fange monsteret enn det fra forrige nivå. I kamper mot andre karakterer, som i historien, velger motstanderen en gruppe monstre, hvorav noen har spesifikke styrkelser som er eksklusive for den kampen. Dette gjør at kampene føles varierte og betyr at du må planlegge nøye før du sender ut laget ditt for å motvirke motstanderen best mulig i de automatiske kampene.

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Hvis jeg skal oppsummere historien kort, er hovedpersonen ikke spesielt populær. Dette skyldes at vedkommende for 214 år siden klarte å forårsake verdens undergang i den apokalyptiske hendelsen kjent som «The Sundering». Dette splittet verden i 81 forskjellige dimensjoner, hver styrt av en «Sovereign». Tre av disse har nå klart å finne gjemmestedet der hovedpersonen var fengslet, og de vil helst at du aldri skal få se en ny soloppgang. I ekte Honkai-stil lider hovedpersonen av hukommelsestap, og etter å ha unnsluppet dette drapsforsøket havner vi i byen Iia – som fungerer som spillets hovedarena – for å finne ut hvorfor vi ødela hele verden, hvem vennene våre egentlig er, og om Anima virkelig bare er små, søte skapninger?

Alt handler om automatiske kamper, og du kan ikke kontrollere monstrenes angrep.

Honkai: Nexus Anima spillet byr på et monsterinnsamlingsspill som utspiller seg i en verden i gacha-stil, med miHoYos vanlige teksttunge manus. Jeg er ikke helt sikker på hva jeg skal mene om spillets funksjon for automatiske kamper, men jeg er sikker på at jeg vil ha et klarere bilde av det når det er tid for en anmeldelse senere. Foreløpig har spillet – som skal lanseres både på PC og mobil – ingen bekreftet lanseringsdato, men så snart den blir kunngjort, skal vi selvfølgelig rapportere om det her.