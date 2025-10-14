HQ

AI er overalt, og smarttelefoner er ikke noe unntak. Honors nye 400 Pro hevder stolt at den inneholder de mest avanserte AI-verktøyene som noensinne er sett i en mobil enhet. La oss ta en nærmere titt på hva det faktisk betyr.

Honor 400 Pro kommer i en beskjeden, men forfriskende ren, hvit pappeske. På lokket står telefonens navn i gullbokstaver, mens baksiden har et klistremerke med opplysninger om energiforbruk og generelle spesifikasjoner. Serienummer og annen teknisk informasjon er pent plassert på eskens ellers tomme endepanel. Inni finner du telefonen pakket inn i beskyttelsespapir, en USB-C-kabel og de vanlige brosjyrene om hurtigstart og garanti.

Ved første øyekast ser 400 Pro ut som et beist. Men i hånden føles den 16 cm lange og 7,6 cm brede telefonen overraskende ergonomisk, takket være den slanke dybden på under 1 cm og den håndterbare vekten på 205 g. Fronten domineres av en 6,7" Quad-Curved -skjerm, innrammet av klassiske sideknapper og et elegant metallchassis. Visuelt sett passer den inn blant dagens premium smarttelefoner, helt til du snur den. Det er da det blir interessant: en sci-fi-inspirert trekantet kamerarekke som huser et 200 MP AI trippel-objektivsystem, montert på en stilig metallplate, skiller den øyeblikkelig ut.

Ytelsesmessig ser 400 Pro ikke bare skarp ut, den er også bygget for å levere. Den drives av Snapdragon 8 Gen 3 og er koblet sammen med en Adreno 750 GPU, og håndterer krevende oppgaver og spill som Delta Force og Destiny: Rising med letthet. Skjermen Quad-Curved har en oppløsning på 2800 x 1280 og en oppdateringsfrekvens på 120 Hz, 5000 nits topplysstyrke, HDR-støtte og levende klarhet selv i direkte sollys. Med 12 GB RAM og hele 512 GB lagringsplass har du plass til apper, spill, bilder og videoer, uten at du trenger å rydde opp hele tiden.

All denne kraften er pakket inn i et overraskende robust skall. 400 Pro har oppnådd SGS' femstjerners Premium Performance -sertifisering for Drop og Crush -motstand, noe som betyr at den tåler en støyt selv uten etui eller skjermbeskytter. Det er også IP68- og IP69-klassifisert for vann- og støvbeskyttelse. I teorien kan du ta bilder under vann, selv om jeg ikke vil anbefale å gjøre det til en vane.

Honor forstår tydeligvis viktigheten av et godt kamera. Trippelobjektivoppsettet inkluderer et 200 MP ultraklar AI-hovedkamera (f/1,9, 1/1,4'', OIS), et 50 MP AI-teleobjektiv (f/2,0, Sony IMX856-sensor, OIS) og et 12 MP ultravidvinkel/makroobjektiv (f/2,2, FOV 112°). Dette oppsettet fanger opp alt fra makrobilder til storslåtte landskapsbilder. Den massive 200 MP-sensoren sørger for at selv de minste detaljene blir bevart. På fronten leverer et 50 MP selfie-kamera skarpe resultater, selv i svakt lys eller i bevegelse. Og takket være AI-forbedringer kan selv nybegynnere ta bilder på proffnivå. AI hjelper deg med å holde motivet skarpt i bevegelse, forbedrer zoomklarheten og øker lysstyrken uten at bildene ser kunstige ut.

AI spiller også med muskler etter at bildet er tatt. Honor's redigeringspakke låner kjente triks fra Googles fotoverktøy: Fjern uønskede objekter, gjør motiver om til klistremerker, utvid bildekanter, juster farger, gjør bakgrunner uskarpe og generer til og med korte videoer fra stillbilder. Haken? Du kan ikke tilpasse videoutgangen, alt er AI-drevet. Overraskende nok ble selv hverdagslige bilder (som et yoghurtbeger og en figur) til naturlige klipp. Dessverre krever denne funksjonen en internettforbindelse og er begrenset til tre ganger hver 30. dag. Ekstra bruk koster penger, noe som føles gjerrig med tanke på telefonens prislapp.

Men AI-fordelene stopper ikke ved kameraet. 400 Pro integrerer Google Lens for smarte bildebaserte søk og tekstutvinning. Den kan oppdage og advare om AI-genererte svindelvideoer, og til og med oversette talespråk i sanntid, et uvurderlig verktøy for reiser og kommunikasjon på tvers av språk.

400 Pro kjører på Honor's egen MagicOS 9.0 (basert på Android 15), og gir funksjonaliteten stil med jevne animasjoner og effekter. Apper startes raskt, og navigasjonen føles flytende. Ulempen? Ved oppsett bombarderer MagicOS deg med tillatelsesmeldinger og brukstips, og det føles nesten som en spammy nettside. Heldigvis kan du dempe dette via innstillingene, men det er en sterk påminnelse om hvordan moderne enheter kan bli overveldet av mange funksjoner, spesielt for brukere som lengter tilbake til den rene, standardiserte Android.

Hele denne pakken drives av et heftig batteri på 5300 mAh, noe som er imponerende med tanke på telefonens størrelse. Ved lett bruk (standby, av og til kamera, spilling) kan det vare i nesten en uke. Under tung belastning kan du forvente nærmere to dager. Selv da holder den seg behagelig varm, men aldri varm. Takket være silikon-karbon-strukturen støtter batteriet 100 W kablet lading, og kan lades helt opp på omtrent 45 minutter med riktig lader. Trådløs lading er heller ikke noe problem, med en topp på 50 W.

Summa summarum? Honor 400 Pro er et kraftverk. Den håndterer de nyeste spillene og 4K-video med letthet, lagrer massevis av innhold og tar fantastiske bilder med sitt 200 MP kamera. Den første skepsisen til AI-funksjonene forsvinner raskt når du ser hvor nyttige og kreative de kan være. Det er klart at det er frustrerende med ekstrautstyr med betalingsmur og mange popup-vinduer, men når du først har fått bukt med disse særegenhetene, sitter du igjen med en overbevisende smartenhet som gir deg solid valuta for pengene for en prislapp på € 749.