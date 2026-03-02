Honor lanserer 6.600 mAh batteri i sin nye sammenleggbare telefon

HQ

Honor brukte årets Mobile World Congress i Barcelona til å vise frem en ny batteriteknologi, en silisium-karbonbasert metode med høy tetthet som muliggjør batterier på over 7.000 mAh, men spørsmålet er om det i det hele tatt er nødvendig, ettersom Honor har klart å utstyre den nye Magic V6 med et batteri på 6.600 mAh.

Til tross for det, og at den er sammenleggbar, har de klart å skrape av noen få atomer sammenlignet med Magic V5, med den nye versjonen som bare er 4 mm tykk i utfoldet modus, og 8,75 mm tykk når den er brettet sammen. Det er bare 1 mm/0,5 mm, men ikke desto mindre en forbedring. Hengslet er ekstremt slitesterkt, det er klassifisert for 2.800 MegaPcal (MPa), 600 mer enn Oppo Find N5 og med en klassifisering på 500.000 bretter. Til sammenligning er A-stolpen i en moderne bil vanligvis vurdert til en styrke på 1.200-1.500 MegaPascal for de virkelig gode, med bare noen få som går over 2.000 MPa.

Ladingen skjer med 80 watt via kabel og 66 watt trådløst. Begge skjermene har LTPO 2.0, med coverskjermen på 6,52" med 2420x100p, og hovedskjermen på hele 7,92" AMOLED med 2352x2172p. Datakraften kommer fra en Snapdragon 8 elite gen 5 CPU med 16 GB minne og 512 GB lagringsplass, og har en trippel kameramodul med et 64 MP hovedkamera.

Selv om prisene ikke er offisielle ennå, nevnte Honor økt Apple-kompatibilitet, med en dobbel synkroniseringsfunksjon for varsler, samt muligheten til å vise varsler på en Apple Watch.