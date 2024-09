Mens sammenleggbare telefoner opprinnelig var et marked som stort sett ble dominert av bare én produsent, har selv denne ambisiøse og banebrytende formfaktoren nå blitt utforsket av et bredt spekter av konkurrenter. Det dette ikke har resultert i er ytterligere utforskning av ukonvensjonelle implementeringer av teknologien, ei heller noen priskrig.

Dette betyr at du kan handle på nettet og finne disse nyeste sammenleggbare telefonene til omtrent samme pris. Samsung tar riktignok fortsatt betydelig mer for sin nyeste Galaxy Fold 6, men en OnePlus Open, en original Pixel Fold eller en importert Xiaomi Mi Mix Fold alle ligger litt over 20.000 kroner. Det er her Honor tilsynelatende har valgt å plassere sin nyeste Magic V3.

Selv om det kanskje ikke er et merke du har et spesielt sterkt forhold til, har Honor faktisk noen ganske gode ideer om hvordan den moderne sammenleggbare telefonen skal settes sammen, så det er faktisk verdt å lytte når de setter sammen en presentasjon, og det har de holdt en på årets IFA-messe.

Først og fremst er Honor Magic V3 en av de mest imponerende delene av sammenleggbar maskinvare vi noen gang har testet, og her inkluderer vi Samsung Galaxy Z Fold 6 og Google Pixel 9 Pro Fold. Det hele starter selvfølgelig med hvor tynn Magic V3 er når den er brettet sammen. Vi snakker om 9,2 millimeter, for øvrig verdensrekord, noe som virkelig skaper en vedvarende, kraftig illusjon av at du faktisk "bare" holder i en tradisjonell smarttelefon. Den er også lett med en vekt på bare 226 gram, som er omtrent det samme som en iPhone 15 Pro Max. Den har kanskje "bare" en IPX8-sertifisering, men Honor hevder at dette er den desidert mest robuste sammenleggbare telefonen i verden. De fikk til og med GSM Arena til å teste den ved å kaste den i vaskemaskinen og slippe den uten beskyttelse, og den overlevde.

Det er bare flere gode nyheter over hele maskinvare-fjøla. Honor Qinghai Lake har et batteri på hele 5150 mAh, noe som holder til to dagers bruk, og den har 66 W kablet lading og hele 50 W trådløs lading. Legg til ganske gode stereohøyttalere, en solid fingeravtrykksleser på siden og Bluetooth 5.3, og du har noe som virkelig leverer. Det eneste ankepunktet er at kameramodulen på baksiden ser litt feil ut, de rette linjene rundt modulen skaper en illusjon av at hele greia kan skrus av med en skiftenøkkel, noe som er litt for robust for min smak. Ellers er dette en stor maskinvareseier tvers gjennom.

På innsiden finner vi Snapdragon 8 Gen 3 som vi har snakket om utallige ganger, og den er ledsaget av en Adreno 750 GPU, opptil 1 TB UFS 4.1-plass og 16 GB RAM. Dette er seriøse spesifikasjoner, og Honor kan absolutt sitte ved det høye bordet blant de etablerte gigantene.

Tradisjonen tro har telefonen to skjermer. Den ene er en 6,43 tommers OLED-skjerm, med 1050x2376 og 120 Hz, Dolby Vision og en lysstyrke på 5000 NITS. Det er noe av en rekord, og det kan du føle her, der Magic V3 har overvunnet praktisk talt alle lysforhold med knivskarpe resultater. Åpne telefonen, og du har en 7,92-tommers LTPO AMOLED-skjerm, som også kjører med 120 Hz og 1800 NITS - ikke dårlig i det hele tatt.

Bedømt utelukkende ut fra skjerm, batteri, SoC, lading og alle de andre aspektene som utgjør maskinvaredelen av den samlede brukeropplevelsen, er dette uten tvil en fulltreffer.

Men programvaren er litt av en annen historie. Riktignok er denne versjonen av Honors eget Android-oppsett, Magic OS 8, som er omkonfigurert for å passe det europeiske markedet, noe som betyr at varsler kommer i tide og at apper ikke stenges ned med samme autoritære besluttsomhet som kinesiske programvaresuiter har en tendens til å gjøre. I tillegg har den full tilgang til Googles økosystem, noe de fleste her trenger på en eller annen måte. Likevel er det fortsatt en del finjusteringer som må gjøres. Det er ofte feil mellomrom, det er til og med stavefeil her og der, og Honor har også en vane med å plutselig bruke caps lock. Det er også småting som at et dobbelttrykk på låseknappen ikke kan bli en snarvei til kameraet, og at du må sveipe ned fra hjørnet for å få opp varslingsmenyen. Dette er bare små brukervennlighetsproblemer som plutselig står i kø, og selv om du kan venne deg til de fleste av dem, bør Honor låse opp brukergrensesnittet sitt mer.

Kameraene er fine, til og med anstendige. Du får et 50 megapikslers standard wide med optisk stabilisering og et 40 megapikslers ultra-wide, som dessverre bare er 112 grader og derfor knapt kan kalles et ultra-wide. Sistnevnte er et 50 megapikslers periskop-teleobjektiv som "bare" kan oppnå 3,5x optisk zoom. Det er riktignok mer enn de 2x som flere telefoner må nøye seg med, men det matcher heller ikke Google Pixel 9 Pro Folds 5x optisk. Bildene er imidlertid fine, spesielt under gunstige lysforhold. Honor har programvare for å bekjempe gjenskinn, digital støy og andre klassiske problemer når det naturlige lyset begynner å gi etter. Det mangler utvilsomt et behandlingslag for automatiseringen som etterbehandler bilder, noe både Apple og Google og til en viss grad også Samsung klarer å gjøre. Nei, jeg snakker ikke om forskjønnelse eller noen av Googles mer etisk tvilsomme funksjoner, men om å trekke flere detaljer ut av skyggene, utvide det dynamiske området og sørge for jevn fargekjemi mellom objektivene. Honor kunne med fordel samarbeide med Hasselblad, Leica eller en annen legendarisk kameraprodusent for å sikre at den dyktige maskinvaren kombineres med en mer omfattende programvareløsning. Det er ikke noe som er ødelagt her, men det kan ikke måle seg med Pixel 9 Pro Fold, eller OnePlus Open, eller Galaxy Z Fold 6.

Når det er sagt, Honor har dratt en slik genistrek med stort sett alle maskinvarefunksjoner her at det er vanskelig å ikke forundre seg over hvordan alt dette kan pakkes inn i en så slank enhet. Til syvende og sist kommer den likevel også i en tid da Google nettopp har lansert sin Pixel 9 Pro Fold, og i vår gjennomgang er det ganske lett å se at Google nailer alle aspekter, inkludert en slank profil og rett og slett fantastisk programvare.

Dette betyr at Honor allerede har en kamp på gang, men samtidig bør vi anerkjenne deres evne til å designe innovativ og robust maskinvare. Men kanskje det er på tide å finne en programvarepartner?