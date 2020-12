Hood: Outlaws and Legends-gameplay avslører mai-lansering

Du ser på Annonser

Ett av de første spillene som det ble klart ville vises frem under nattens The Game Awards var Hood: Outlaws and Legends, så det var godt å se at vi ikke bare fikk en filmatisk trailer igjen.

Denne gangen får vi også se gameplay fra Robin Hood-spillet slik at de fire ulike figurene får vist hva de kan, noe som er mulig siden det nå er klart at det vil lanseres den 10. mai. Med traileren gjør det såpass interessant at du forhåndsbestiller da, for da får du tilgang allerede den 7. mai.