Hood: Outlaws and Legends-trailere varmer opp til store nyheter

Sumo Digital la ikke ekstremt mye fokus på at Hood: Outlaws and Legends foregår i Robin Hood-universet da spillet ble offentliggjort i sommer, men det kommer ekstra tydelig frem i de nye trailerene vi har fått.

Utviklerne har nemlig bestemt seg for å minne oss på at spillet fortsatt eksisterer med noen nye videoer hvor de forteller litt om hvordan deres tolkninger av både Robin Hood selv, John, Marianne og Tooke blir. Samtidig bekrefter de at enda mer vil vises frem i The Game Awards-showet natt til 11. desember.

