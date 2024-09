Hood: Outlaws & Legends blir lagt ned i februar

HQ

Vi er ved veis ende for Hood: Outlaws & Legends. Flerspillertittelen er i sin solnedgangstid og vil snart bli stengt helt ned i løpet av de kommende månedene. Dette har blitt bekreftet i et Steam-blogginnlegg der vi blir fortalt at spillet vil stoppe fysisk og digitalt salg neste måned og deretter vil bli tatt helt offline i februar.

De nøyaktige datoene og småtrykk for disse planene er som følger:

16. oktober 2024



Digitalt og fysisk detaljsalg vil stoppe



Refusjon vil bli tilbudt spillere som har kjøpt spillet 14 dager før denne kunngjøringen, frem til salget avsluttes



18. februar 2025





Slutt på tjenesten: Hood: Outlaws & Legends vil ikke lenger være spillbart



Utvikleren Sumo Digital legger til følgende om denne avgjørelsen: "Dette har vært en vanskelig, men nødvendig avgjørelse, og vi forstår at det kan være skuffende. Hood-teamene takker dere dypt for deres støtte og engasjement gjennom dette utrolige eventyret. Vi satte pris på hver eneste del av det, og vi håper at minnene deres fra Hood: Outlaws & Legends vil bli like verdifulle som våre."