Hood: Outlaws & Legends har mange fremtidsplaner

Veldig mange spill er langt fra ferdige selv om de har blitt lansert i disse dager, og da særlig om de har multiplayer- eller samarbeids-muligheter. Dette gjelder selvsagt Hood: Outlaws & Legends også.

Sumo Digital har gitt oss en ny trailer fra Robin Hood-spillet som avslører noe av det som skal komme etter slippet den 10. mai. Man trenger ikke å betale for alt heller siden mange nye karakterer, kart, moduser, kosmetiske gjenstander og gameplaymekanikker blir tilgjengelig gratis i de tre sesongene utviklerne har planlagt. Selvsagt er det uansett mulig å bruke penger, men foreløpig høres det ut som om dette kun skal gi tilgang til spesielle skins for både karakterer, våpen og bannere.

Teknisk sett er det fire sesonger med mer innhold, for Season 0: Litha skal komme med et nytt kart, en ny modus og spesiell event allerede når Hood: Outlaws & Legends lanseres om 13 dager, så forbered deg på en ekstra nedlastning. Du kan se noe av det som venter der i traileren under.