Hood: Outlaws & Legends kjører i 60 bilder i sekundet med ray tracing

Det kommende Hood: Outlaws & Legends utspiller seg i Robin Hood-universet og lar oss begå kupp mot staten for å stjele tilbake folkets penger. Etter å ha fortalt mer om karakterer og spillverdenen meddeler nå utviklerne hos Sumo Digital og utgiver Focus Home Interactive at spillet støtter 60 bilder i sekundet med ray tracing på de nye konsollene.

Dette ble bekreftet av spillregissør Andrew Willians i et intervju hos Wccftech, der Willans presenterte mange detaljer om spillet innen lanseringen i begynnelsen av neste måned:

"We're targeting a solid 60 FPS and ray tracing for both consoles, and the final resolutions will be confirmed (after optimisation) and communicated before launch,"

Han hadde mer på hjertet, men lyktes i å stoppe seg selv før han sa for mye. Det vi har sett hittil vrker lovende, og den 10. mai lanseres spillet på PC, PlayStation 4 og 5, Xbox One og Series.