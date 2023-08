Hooded Horse skal utgi Overhype Studios' Menace

HQ

Vi har lenge visst at Overhype Studios, utvikleren av Battle Brothers, er i ferd med å utvikle et nytt taktisk rollespill med navnet Menace. Vi har visst at dette spillet blir en sci-fi-strategiopplevelse og at spillerne får i oppgave å skape orden i verdensrommet, men nå, i forkant av Gamescom, vet vi også hvem som skal utgi det kommende prosjektet.

Hooded Horse vil representere spillet, og denne kunngjøringen anses som det første av to nye spill som utgiveren vil annonsere under Gamescom 2023. Hvis du har lyst til å ta en titt på spillet, kan du ta turen til Hooded Horse i hall 10.1 for å få en første titt på Menace.

Når det gjelder spillets synopsis, får vi vite følgende: "Led en angrepsstyrke mot en rekke trusler i dette brutale, taktiske rollespillet. Spillerne må velge lojalitet og reise fra planet til planet med infanteri, stridsvogner og mechs for å besvare nødanrop og delta i intense turbaserte kamper. Avskåret fra kjerneverdenene er det ingen hjelp å få, men det er heller ingen oversikt eller konsekvenser."

Når Menace faktisk lanseres, vil spillet debutere på PC via Early Access en gang i 2024.