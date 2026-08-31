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Sonic Mania

Hope Det er fortsatt håp for « Sonic Mania 2», ifølge lederen for Sonic Team

Takazhi Iizuka: «Det er definitivt et ønske om å samarbeide med dem igjen, og vi tror de kan lage et fantastisk spill.

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Hvis man skulle peke ut når Sonic gjorde sitt store comeback etter rundt 15 år med ofte middelmådige eller rett og slett dårlige spill, ville 2017 være et godt bud. Det var da Sega gikk tilbake til det grunnleggende med « Sonic Mania (utviklet av Christian Whitehead), som ble en stor suksess både blant spillere og i media, og siden den gang har det gått i ett med både en filmfranchise og kritikerroste spill.

Men bortsett fra den oppdaterte utgaven, * Sonic Mania Plus*, har det ikke kommet noen oppfølger, og det er åpenbart noe fansen jevnlig har etterlyst. Og kanskje er det noe som fortsatt kan bli en realitet en dag, for i et intervju med *Game Informer* (via *Nintendo Everything*) sier lederen for Sonic Team, Takazhi Iizuka:

«Vi har fortsatt et veldig nært forhold til dem. Vi har vært ute og spist og drukket sammen med dem, fordi relasjoner er viktige for oss. De har også mange prosjekter de jobber med, både det de selv ønsker å gjøre og det virksomheten deres trenger. Vi har ikke noe å snakke om akkurat nå, men det er definitivt et ønske om å samarbeide med dem igjen, og vi tror de kunne lage et flott spill. Det er ikke helt av bordet ennå, men det er ikke noe som går fremover for øyeblikket.»

Enkelt sagt: Forholdene er på plass, og ønsket er der. Selv om ingenting er på gang akkurat nå, høres det likevel ut som noe som kan bli en realitet før heller enn senere.

Sonic Mania

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