Hope -utvidelsen «Cost of » til S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl lanseres om tre uker

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For relativt kort tid siden kunngjorde utvikleren GSC Game World planer om å utvide verdenen i « S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl med en egen utvidelse kalt «Cost of Hope. Da utvidelsen ble avslørt, var alt vi fikk vite at den skulle komme en gang i løpet av sommeren. Nå har vi fått en fast dato.

Som bekreftet i en ny trailer for «Cost of Hope», kommer utvidelsen « S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl til PC, PS5 og Xbox Series X/S allerede 20. august, altså om litt over tre uker.

Denne utvidelsen vil føre spillerne dypere inn i Sonen for å oppdage «forvrengte historier om plikt og frihet», alt ved å reise rundt i de tidligere «forbudte områdene Iron Forest og CNPP». Som en del av dette eventyret nevnes det at man vil møte «intriger fra makter som er langt større enn noen ensom stalker.»

Skal du sjekke ut utvidelsen «Cost of Hope» til S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl neste måned?