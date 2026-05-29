Hoppers debuterer på Disney+ så snart som neste uke

HQ

Om noen få uker inntar Pixar nok en gang kinoene med en film som vi forventer vil gjøre det ganske bra. Toy Story 5 vil ha premiere på kinoer rundt om i verden, og mens samtaleemnet skifter til denne kommende oppfølgeren, vil ikke animasjonskraftverket at du skal glemme at de også debuterte med en annen film tidligere i år.

Selv om den fikk utrolig gode anmeldelser, var den ikke på langt nær like vellykket fra et kommersielt synspunkt, med bare litt over 371 millioner dollar. Det er sannsynligvis på grunn av dette at den herlige Hoppers blir med i Disney + -porteføljen ganske snart etter at den kom på kino, med den opprinnelige premieren 6. mars.

Så ja, rundt tre måneder etter at den først begynte å vises for fansen på kino, kommer Hoppers til Disney+, med strømmepremieren planlagt til 3. juni. Fra denne datoen vil du kunne logge deg på strømmetjenesten og se animasjonsfilmen som handler om en ung jente som overfører bevisstheten sin til en robotbever.

Hvis du ikke har sett Hoppers ennå, kan du sjekke ut traileren for filmen nedenfor og lese vår egen anmeldelse.