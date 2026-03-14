Hoppers-regissør avslører tidlig animasjonstest, og alle lurer på hvorfor Disney forlot 2D-animasjon

Etter en rekke utgivelser som ikke helt klarte å fange folks hjerter på samme måte som Pixar-filmene pleide å gjøre, ser det ut til at Hoppers har brakt følelsen av selskapet tilbake. I det minste i det kritiske rommet, det vil si. I forbindelse med feiringen av filmens suksess viste regissør Daniel Chong frem en tidlig animasjonstest fra seks år siden.

Dette korte klippet, som kommer fra animatøren Lorenzo Fresta, viser Mabel som følger etter kong George og "blir fullstendig oppslukt av naturen, der himmelen og elven nesten blir det samme." Det er et kort øyeblikk, men kunststilen viste seg å være så fengslende at noen fans har lurt på hvorfor Disney er så fast bestemt på å forlate 2D-animasjon for godt.

"Hvis hele filmen var 2D-animasjon, kunne en venn ha lurt meg til å se den", står det i en kommentar under Chongs innlegg. "Jeg sier dette med all oppriktighet. Denne filmen ser allerede flott ut, men den ville ha sett helt fantastisk ut i 2D. Vi trenger 2D-animasjoner i stor skala tilbake på kino," sier en annen kommentator.

Etter de dårlige kassasuksessene til filmer som Treasure Planet og The Princess and the Frog ga Disney opp å lage animasjonsfilmer i 2D. Pixar har imidlertid alltid vært et 3D-studio, så det burde ikke overraske noen å se Hoppers ta opp 3D-stilen sin. Men hvis studioet noen gang skulle ønske å lage en 2D-film, ser det ut til at det kan være et betydelig publikum der som venter på å se den.