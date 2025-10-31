Hør Bugatti fortelle om Tourbillon-designet

HQ

Den kommende hyperbilen Bugatti Tourbillon er selvfølgelig ikke noe dårlig bygg, tvert imot et skikkelig prestasjonsbeist som har en V16-motor håndbygget av Cosworth og så mye krefter at den sannsynligvis vil skremme vettet av de fleste. Bugatti har lastet opp et nytt videoklipp for å feire dagen der de snakker om sitt nye designspråk, og du bør ikke gå glipp av det.

"Dette var målet da Jan Schmid, Chief Exterior Designer hos BUGATTI, og teamet hans begynte å designe TOURBILLON. Utfordringen var å finne den perfekte balansen mellom å hedre arven og å lede merket inn i en ny tid. Bli med Jan Schmid i den siste episoden av 'A New Era' for å utforske hva som kreves for å designe en ny hyperbil for BUGATTI, og hvordan denne kreative reisen har inspirert til en rekke fascinerende detaljer i den fantastiske TOURBILLON."

