Horden og Alliansen forbereder seg på å utkjempe alle kriger i World of Warcraft: The War Within

Med en måned igjen før vi begynner å utforske den potensielle avslutningen på World of Warcraft: The Worldsoul Saga's historie i The War Within, fortsetter Blizzard å varme opp ilden i krigssmedene som vil ta spillerne til den underjordiske regionen Khaz Algar. Vi vet at det er mange store karakterer fra WoW-historien som vender tilbake til dette kapittelet, og at det også vil være mange andre som ennå ikke er avslørt.

Og alle forbereder seg på det store slaget, enten det er for magi eller for våpenstål. Sjekk ut den nye filmsekvensen kalt "Shadows Beneath" nedenfor, og gå ikke glipp av vårt fulle intervju om The War Within med utviklingslederne og våre inntrykk fra vår tidlige gjennomspilling.