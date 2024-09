Hører de på din Worship?

HQ

En spilltrailer har blitt avslørt av Chasing Rats for deres kommende kultsimulatorspill Worship.

Jeg forventer at det vil være vanskelig for dem å bryte gjennom, gitt den enorme suksessen til Cult of the Lamb, men Worship har noen triks i de kappekledde ermene - min favoritt er de blodmagiske trylleformlene som gir farge til spillets svart-hvite verden:

Jeg synes definitivt at det er noe nytt og veldig kult her, blant alle fiendene, de forskjellige formularklassene og spillets generelle estetikk. Hva synes du om det? Fanger Worship din interesse, eller surfer det bare på suksessen til Cult of the Lamb?