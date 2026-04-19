Hori avduker dapper Animal Crossing-tilbehør for Switch 2

Det ser ikke ut til at et nytt Animal Crossing-spill er på trappene med det første, spesielt siden Pokémon Pokopia for tiden selger som varmt hvetebrød. Når det er sagt, har spillet nylig fått en mindre utvidelse, blitt oppdatert for Switch 2, og serien feiret sitt 25-årsjubileum denne uken - noe som også ga oss et bonuselement.

Nå rapporterer Siliconera at tilbehørsprodusenten Hori også planlegger en ganske betydelig samling av merchandise basert på Animal Crossing, inkludert to kontrollere. De vil bli utgitt 30. juni i Japan, men om de også vil være tilgjengelige i andre markeder er uklart på dette tidspunktet. Varene er basert på Celeste og Tom Nook, hvor førstnevnte er helt lilla, mens sistnevnte er trefarget (og, passende nok, kalt DIY).

I tillegg til kontrollerne er det også hodesett og Switch 2-oppbevaringsvesker, og du kan sjekke ut noen av godbitene nedenfor; alle koblingene du trenger finner du i Horis X-innlegg.