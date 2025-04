Hori avslører et bærbart Switch 2-kamera

HQ

En av funksjonene Nintendo er mest stolt av når det gjelder Switch 2, er GameChat. Som navnet antyder, er det en slags nettprat der du kan se folk du spiller med, og også bruke kameraet til å spille med (litt som EyeToy eller Kinect).

Nintendo tilbyr selv et offisielt kamera til Switch 2 i samme design som konsollen, men vi har tidligere kunnet fortelle at Hori har et noe morsommere og billigere alternativ i form av en piranha-plante. Men begge disse er ment å plasseres på en flat overflate og kobles til enheten, og er ikke ideelle for bærbar spilling.

Men nå viser det seg at Hori har tenkt på det også. De har et mindre kamera designet spesielt for bærbar spilling. Det er litt enklere i design og tar bilder i 480p og 30 bilder per sekund, og i Japan selges det for 4000 yen (ca. £21 / €25). Hvorvidt det kommer til Vesten er fortsatt ikke avgjort, men vi tror det er sannsynlig, og du kan sjekke det ut på Rakutens nettsted.