Hori lanserer et offisielt webkamera for Switch 2

En av de nye funksjonene Nintendo hadde å vise frem for Switch 2 denne uken var et webkamera kalt Switch Camera, som de sier vil gjøre det enklere å chatte med den nye GameChat-funksjonen, men det kan også brukes til faktisk spilling i støttede titler, samt andre funksjoner.

Kameraet står på et lite stativ og er en lang, ganske stilig, men litt kjedelig dings som koster £49,99 / €59,99 og bidrar til å gjøre den allerede dyre Switch 2 enda dyrere. Men for de som vil ha kameraet og ønsker at det skulle være morsommere, finnes det allerede alternativer.

Hori lanserer et offisielt Switch 2-webkamera som ser ut som en klassisk pirayaplante, med en lukkbar munn for å skjule selve kameraet. Det beste er at denne delen ikke bare er mye stiligere - men også billigere. På tyske MediaMarkt kan du bestille enheten for € 39,99 (vi har ikke sett noen britiske priser ennå).