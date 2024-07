Horisont: En amerikansk saga er nå tilgjengelig for kjøp digitalt

HQ

Kevin Costners planlagte magnum opus, den massive Horizon: An American Saga, har slitt siden kinopremieren. Publikumsinteressen ser rett og slett ikke ut til å være til stede, og bekymringer om filmens økonomiske levedyktighet har dermed blitt et hett tema.

Dessverre har den første filmens dårlige resultater også gått ut over oppfølgeren, Horizon: An American Saga - Chapter 2, som nå står i fare for å bli droppet helt fra kinoene og i stedet kun bli utgitt digitalt på ulike plattformer.

Om dette stemmer eller ikke gjenstår å se, men uansett har den første filmen nå blitt tilgjengelig for kjøp digitalt for de som har lyst til å se Costners nye, tre timer lange western-epos.

Kommer du til å sjekke ut Horizon: An American Saga?