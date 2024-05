Horizon Call of the Mountains spillregissør har fått sparken fra Firesprite

HQ

PlayStations britiske avdeling ble allerede møtt med en ganske betydelig mengde oppsigelser nylig, da det ble kunngjort at London Studio ble lagt ned. Men det er ikke alle de britiske jobbene som står overfor permitteringer i Storbritannia, ettersom det nå ser ut til at Firesprite også er en del av de berørte utviklerne.

Det er uklart hvor mange roller hos Firesprite som blir berørt, men vi vet med sikkerhet at spilldirektøren for Horizon Call of the Mountain, Alex Barnes, har blitt overflødig, noe som betyr at hvis ledere mister rollene sine, ville det ikke være urimelig å si at andre ansatte også kan være i fare.

"I dag var min siste dag hos Firesprite og PlayStation, da jeg etter nesten 7 år her blir overtallig. Det har vært en tøff tid de siste månedene, men takk til alle som har fortsatt å hjelpe hverandre gjennom alt dette, dere har vært helt utrolige.

Folkene hos Firesprite og Guerrilla som gikk sammen om å bygge Horizon Call of the Mountain var noen av de mest talentfulle og dedikerte utviklerne jeg har hatt gleden av å jobbe med. Det har vært en ære å ha vært Game Director med et team som dette.

Jeg gleder meg til å se hvilke utrolige ting disse fantastiske menneskene vil fortsette å bringe til bransjen og til spillere over hele verden. Jeg vet at de kommer til å være fantastiske uansett hvor de går videre!"

Selv om Sony PlayStation ennå ikke har delt noen konkret informasjon om hvordan Horizon Call of the Mountain har solgt kan det utledes at spillet sannsynligvis ikke har solgt så godt som PlayStation hadde håpet på, med tanke på at PS VR2-enheter sies å være i en salgsnedgang allerede. Det vi vet er at Firesprite ble tvunget til å avbryte sin omstart av Twisted Metal, som en del av PlayStations nylige kostnadsbesparende tiltak.