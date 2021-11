Horizon Forbidden West gjør fiedene langt mer interessante

HQ

Siden det å lage gameplaytrailere og lignende ofte tar sårt tiltrengt tid fra utviklingen av spill har PlayStation og Guerrilla bestemt seg for å markedsføre Horizon Forbidden West på noen andre måter også. For to uker siden fikk vi en lang blogg om hvordan spillets utforskning og kamper forbedres, og nå er det tid for en nærmere titt på robotdinosaurene.

I ukens blogginnlegg gjentar utviklerne at det vil finnes langt flere ulike dinosaurtyper i Horizon Forbidden West, og at disse atter en gang vil ha særegne roller i verdenen og oppføre seg på forskjellige måter akkurat som i virkelighetens økosystem. Dette vil gjøres enda bedre denne gangen ved å gi hver type flere funksjoner, noe som vil gjøre gameplayet bedre på mange måter.

For det første vil kampene selvsagt bli langt mer unike ved at fiendene kan bevege seg og angripe på flere forskjellige måter. De vil til og med lage ulike lyder basert på humøret sitt og hva de gjør. Ved å ta kontroll over dem vil vi også kunne bestemme om de skal være defensive eller offensive, samt følge etter dem for å finne ressurser og hemmeligheter.

Akkurat som forrige gang kan du se noen kule gif-er som fremhever noe av dette i selve bloggen, samt lese litt mer om et par nye dinosaurtyper.