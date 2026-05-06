Horizon Hunters Gathering får en ny teaser i forkant av kommende betatest

Horizon Hunters GatheringDet nye co-op-actionspillet fra Guerrilla Games og PlayStation, skal la spillerne prøve det ut igjen senere denne måneden. Etter den første spilltesten i februar er spillet fortsatt på utkikk etter tilbakemeldinger, og folk i PlayStation Beta-programmet kan sjekke det ut selv i slutten av mai.

Avsløringen av den andre spilltesten ble ledsaget av en kort teaser, der vi får se masse action, noen flytende animasjoner og mer av spillets unike visuelle stil, som absolutt virker ganske annerledes enn i tidligere Horizon-spill. Hvis du selv vil være en del av den andre spilltesten, som varer fra 22. til 25. mai, kan du registrere deg via lenken her.

Horizon Hunters Gathering er ett av flere Horizon-prosjekter som er under arbeid. Vi har også NCSOFTs kommende Horizon Steel Frontiers, et MMO som foregår i det samme universet. Det er ukjent hvor vi står med et nytt Horizon-spill for en spiller, men du må forestille deg at det er i arbeid et sted.