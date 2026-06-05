Horizon Steel Frontiers lanseres i første halvdel av 2027

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Horizon Steel Frontiers, det etterlengtede MMO-spillet basert på Guerrilla Games' Horizon-franchise, har fått et offisielt utgivelsesvindu. Mens noen hadde håpet at spillet kunne komme ut i år, ble det aldri gjort offisielt, og det burde derfor ikke overraske oss å se NCSoft bekrefte at spillet vil lanseres i første halvdel av 2027.

Via Wccftech, dette ble bekreftet i NCSofts siste presentasjon av investorforhold. Der bekrefter det at Horizon Steel Frontiers er det første prosjektet det ser ut til å gi ut i 2027, ettersom andre spill som Astrae Oratio og Defect bare har TBD ved siden av bildene sine. Selskapet vil fortsatt ha mange utgivelser i senere halvdel av dette året, inkludert Limit Zero Breakers, Time Takers og Cinder City. Det er også planer om noen spin-off-spill og regionale utvidelser, men disse vil sannsynligvis ikke bli utgitt over hele verden.

Vi er ikke helt sikre på om Horizon Steel Frontiers' utgivelsesvindu refererer til når det vil bli utgitt globalt eller bare i Korea, men MMO-en kommer. Horizon Steel Frontiers lanseres i 2027, noe som gir oss et lite avbrekk mellom det og den andre online Horizon-opplevelsen, Horizon Hunters Gathering. Steel Frontiers vil være tilgjengelig for PC, iOS og Android ved lansering. PS5-spillere ønsker spillet desperat, men avgjørelsen er ute av deres hender.