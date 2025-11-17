Horizon Steel Frontiers utviklerne vil ha spillet på PS5, men det er ute av deres hender

HQ

I forrige uke så vi endelig Horizon MMO avslørt, og NCSofts take på Guerrilla Games 'verden og franchise interesserte mange fans. Imidlertid ble et stort problem oppdaget da folk begynte å se på hvilke plattformer de kunne spille Horizon Steel Frontiers på.

Dessverre ser det ut til at spillet i det minste akkurat nå ikke vil lanseres på PS5. I en samtale med det japanske uttaket 4Gamer (via Eurogamer) sa utviklerne på Horizon Steel Frontiers at denne avgjørelsen var ute av deres hender.

"Vi vil gjerne gjøre det, men det er ikke noe vi kan bestemme på egen hånd, så vi vil gjerne fortsette med diskusjoner," sa de.

Dette har ført til spekulasjoner om at Sony er selskapet som står bak å holde Horizon Steel Frontiers utenfor konsollen. Merkelig, med tanke på at franchisen hittil har vært begrenset til Sony-plattformer ved lansering, men vi vet ikke dette sikkert og kan bare spekulere foreløpig. Slik det ser ut, forblir PC og mobil plattformene for Horizon Steel Frontiers når den lanseres.