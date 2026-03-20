Horizon Worlds VR vil forbli online ettersom Meta ønsker å beholde plattformen for eksisterende spillstøtte

Selve forutsetningen for Metas Horizon Worlds var å skape en mangfoldig og bred metaverse-plattform, men den tok aldri virkelig av, og bleknet snart i uklarhet. Tidligere denne uken bestemte Meta seg for at nok var nok, og at tiden var inne for å endre hvordan den nærmer seg plattformen, spesielt å stoppe VR-støtte for plattformen og gjøre den bare til en nettbasert og smarttelefonopplevelse, et valg som faktisk gned ganske mange folk på feil måte.

Mange var skuffet over nyheten, ettersom Horizon Worlds VR ble brukt som en plattform for å nå andre VR-prosjekter og spill, og å fjerne VR-støtten ville derfor gjøre disse andre opplevelsene utilgjengelige. Hvis du var en del av det vokale samfunnet som uttrykte misnøye med Metas valg, kan det være av interesse å høre at teknologititanen går tilbake på sin beslutning.

Som lagt merke til av UploadVR, Meta CTO Andrew Bosworth har delt et svar med fans der han nevner at VR-støtte vil forbli på plass for Horizon Worlds VR, alt som en del av et forsøk på å oppmuntre til støtte for eksisterende spill.

"Jeg har litt gode nyheter her for deg da. Vi har bestemt oss, faktisk akkurat i dag, at vi vil fortsette å la Horizon Worlds fungere i VR for eksisterende spill, for å støtte fansen som har tatt kontakt, som deg selv, som virkelig bryr seg om det.

"Horizon Unity runtime-spillene kommer ikke til å fungere på mobil, de kommer bare til å fungere i VR. Vi kommer ikke med nye spill - mesteparten av energien vår går mot mobil og Meta Horizon Engine der. Årsaken til det er fordi det er der det meste av forbruker- og skaperenergien allerede var, og så lener vi oss inn i det. Men for folk som allerede har spill som de liker at de bruker i Horizon Worlds, vil de kunne laste ned Horizon Worlds-appen og bruke den i VR i overskuelig fremtid.

Det er imidlertid en fangst i denne avgjørelsen, ettersom VR-laget spill først og fremst vil dra nytte av denne tilbaketrekningen, men de som er laget for stasjonær eller mobil og har VR-støtte, kan merke problemer i fremtiden. Dette ser ut til å være fordi Meta satser på ikke-VR-versjonen av Horizon Engine, og ønsker å gå bort fra VR-elementet, selv om det vil forbli tilgjengelig slik at brukerne kan fortsette å dra nytte av det.