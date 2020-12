Horizon: Zero Dawn er endelig på PlayStation Now

Du ser på Annonser

De fleste av oss kan vel være enige om at Xbox Game Pass er en av, om ikke den beste, tjenestene i spillindustrien hva krutt for pengene angår, mens PlayStation Now fortsatt henger litt etter på enkelte områder. Sistnevnte blir uansett stadig bedre, noe de nyeste inkluderingene er eksempler på.

Fra og med i dag er nemlig Horizon: Zero Dawn en del av PlayStation Now, og det kommer ikke alene. Her er alle spillene som har blitt lagt til i samlingen:



Broforce



Darksiders III



Horizon: Zero Dawn



Stranded Deep



The Surge 2



Wreckfest: Drive Hard. Die Last frem til den 31. mai



Noe for ganske ulike spillsmaker der altså, så hva synes du om tilskuddene?